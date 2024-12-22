Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI ÇIĞ UYARISI: Yurdunu doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.