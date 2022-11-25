Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağış anında rüzgarların güneyli yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden çatı uçması , ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.