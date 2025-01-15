Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.