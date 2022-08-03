Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
YOZGAT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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