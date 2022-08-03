Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

BURSA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

YOZGAT 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık