Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.

Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğü ile başlar Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğü ile başlar

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yağışların yerel (21-50 kg/m2) kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca ani sel - su baskını - yıldırım - heyelan - ulaşımda aksamalar konularında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.