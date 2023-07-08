Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yağışların yerel (21-50 kg/m2) kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca ani sel - su baskını - yıldırım - heyelan - ulaşımda aksamalar konularında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.