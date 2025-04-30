Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli rüzgar ve fırtına ile yer yer toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, " Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40- 60 km/saat) ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) beklenmektedir. Hadisenin şiddeti, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yer yer toz taşınımıdır. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, toz taşınımına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.