Meteoroloji Genel Müdürlüğü erken uyarı sistemi tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi’nde 04 Kasım 2023 Cumartesi günü fırtına beklendiği ve denizcilerin tedbirli olması istendi.

Konuyla ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Ege Denizi’nde rüzgarın yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.