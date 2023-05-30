Sağanak yağışın aralıklı etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu’da meteorolojiden dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan’ın kuzey kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

’Meteorolojiden dolu uyarısı’

Meteoroloji, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Yağışların bugün ve yarın sürmesi tahmin ediliyor.