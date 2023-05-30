Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır’ın Sur, Çüngüş, Ergani, Hazro, Lice, Eğil, Kocaköy, Dicle, Hani, Kulp, Silvan ve Batman’ın kuzey kesimlerinde merkez, Kozluk, Beşiri, Sason beklenen gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve

ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.