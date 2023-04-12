Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’ın doğusunda yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yarın Diyarbakır’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın doğu ilçeleri Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani, Kocaköy’de öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.