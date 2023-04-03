Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünce, Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; “Bugünden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Fırtınanın 4 Nisan saat 09.00 ile 5 Nisan saat 15.00 arasında etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.