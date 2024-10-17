Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çankırı’da 18-23 Ekim tarihleri arasında beklenen zirai don sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için 18-23 Ekim tarihleri arasında zirai don tahmininde bulundu. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu geceden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale’de zirai don hadisesi bekleniyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlere uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.