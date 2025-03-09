Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.