Erzurum’da soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dün gece Tekman ilçesinde termometreler-19,1 olarak ölçüldü.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı bulunarak, bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.