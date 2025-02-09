Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Bayburt ve çevreleri için çığ, buzlanma, don uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bölgede yaşanabilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt kent merkezinde dondurucu soğuklar yaşanırken, yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor. Vatandaşları çığ, don ve buzlanma riskine karşı uyaran meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. Bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.