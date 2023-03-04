Meteorolojiden Bayburt için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Bayburt için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmeye göre; bu gece ve yarın (Cumartesi) bölgemiz geneli Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan’da yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.