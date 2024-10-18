Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve çevre iller için soğuk hava ve zirai don uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkate alması uyarısında bulundu. Öte yandan, yeni haftayla birlikte 21-22 Ekim tarihlerinde Bayburt’ta yoğun kar yağışının etkili olacağı, sonraki günlerde soğuk havanın yerini güneşli günlere bırakacağı tahmin ediliyor.