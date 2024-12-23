Aydın’da yarın görülecek olan çok kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den sarı kod ile yapılan uyarıda, “Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (24.12.2024 Salı) kuvvetli (21-50 kg/m2), ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.