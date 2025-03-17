Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Tunceli için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için 19.03.2025 - 22.03.2025 tarihleri arasından zirai don hadisesi beklenmektedir. Adıyaman çevreleri hafif ve yer yer orta kuvvette, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri için orta ve yer yer kuvvetli zirai don olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.