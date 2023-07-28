Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için sıcak hava dalga uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.