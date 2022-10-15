Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda ki 4 ilde sağanak yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda ki 4 ilde sağanak yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.