Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklerdir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.