Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı geldi.

Zonguldak Valiliğinden açıklanan verilere göre Batı Karadeniz bölgesinde; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı buna karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre; "17/06/2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasın beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.