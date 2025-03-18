Kırklareli’nin yüksek kesimleri ile kent merkezinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini arttırdı. Kent merkezinde polis ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarırken vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ve Demirköy ile Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.