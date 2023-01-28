Meteoroloji uyarıda bulunmuştu, Kars’ta kar yağışı başladı.

Meteoroloji uyarıda bulunmuştu, Kars’ta kar yağışı başladı.

Uzun süreden beri beklenen kar yağdı. Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürdü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Kars Kalesi’nin olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada hem kar altında yürüdü, hem de bol bol fotoğraf çekildi.

Kars’ta ocak ayının sonlarında kar yağdığını ifade eden Cabbar Baykız, “Bu yaştayım hayatımda ilk kez bu zamana kadar kar yağmadığını gördüm. Gerçekten şehrimize kar yakışıyor. Çok uzun zamandır kar yağmıyordu, Ocak ayının sonuna geldik. İlk defa kar düştü. İnşallah yağmaya devam eder. Serhat şehri, serhat şehir yapan en büyük unsurlardan birisi kardır” dedi.

Öte yandan, Kars’ta başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı ise eksi 10 derece olarak ölçüldü.