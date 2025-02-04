Meteoroloji’nin soğuk hava uyarısında bulunduğu Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde düşeceği yönünde yaptığı tahminin ardından Kastamonu’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatleri itibari ile yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı eteklerinde etkisini sürdürüyor. İhsangazi ilçesi de etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde ara ara devam etmesi bekleniyor.