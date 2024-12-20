Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Aralık Cumartesi gününden itibaren Muğla bölgesinin tamamı için yapılan sağanak yağmur uyarısının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri teyakkuza geçti.

Geçen günlerde yaşanan sağanak yağışlarda hasar gören bölgelerde temizlik ve bakım onarım çalışmalarını hızlandıran ekipler, yeni sağanak yağış uyarısı ile çalışmalarını özellikle taşkın ve su basma riski bulunan alanlarda yoğunlaştırdı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hafta sonu yaşanması beklenen yağışlara önlem olarak ekiplerimiz İl genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yaz mevsiminde temizliklerini tamamlamış olduğumuz ancak yağışlar nedeniyle tıkanıklıkların yaşandığı dereler, yağmur suyu hatları, menfezler ve ızgaraları tekrar temizliyoruz. Ayrıca arızların yaşandığı yağmur suyu hatlarının da yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz” denildi.