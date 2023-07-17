Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 38-43 derece dolayında seyredecek.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Muğla’da hava sıcaklığı 38-43 C dolayında seyredecek. Ssıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.