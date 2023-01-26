MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin 27 Ocak Cuma günü tüm gün etkili olması beklenen yağış boyunca gece gündüz teyakkuzda olacağı bildirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin 27 Ocak Cuma günü tüm gün etkili olması beklenen yağış boyunca gece gündüz teyakkuzda olacağı bildirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yoğun mesai harcıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Çalışmada ızgaralar içerisinde biriken toprak ve çöp gibi rüsubatlar yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde akması için temizlendi. MAKOM ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler yağış boyunca 24 saat teyakkuzda olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları yağmursuyu ızgaralarına çöp atılmaması konusunda da uyardı.