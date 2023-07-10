Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum’unda içinde bulunduğu dört il için yağmur uyarısı yaptı.

Bölge genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Pazartesi) bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.