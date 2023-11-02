Diyarbakır’da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren cuma günü akşam saatlerine kadar kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kentte, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.