Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla Aydın ve çevresinde hava sıcaklıkları önemli bir düşüş gösterecek.

Aydın’da yüksek basınç sisteminin etkisiyle, hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında bir azalma gösterecek ve mevsim normallerinin altına inecek. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl Merkezlerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları; 4 Şubat Salı günü en düşük 10 en yüksek 12, 5 Şubat Çarşamba günü en düşük 4 en yüksek 9 derece olacak.