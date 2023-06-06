TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, “Türkiye’nin birçok noktasında bu tip yağışlar sonucunda şehir selleri dediğimiz olayları görüyoruz. Bundan sonra da daha fazla görmeye devam edeceğiz” dedi.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, son bir hafta içerisinde Ankara’nın çeşitli ilçe ve semtlerinde su taşkınları ve sellerin meydana gelmesini İHA muhabirine değerlendirdi.

2022 yılında da Ankara’nın aynı semtlerinde şehir selleri meydana geldiğini hatırlatan Çukurçayır, “Ankara’da geçtiğimiz günlerde şehir selleri dediğimiz olaylar meydana geldi. Ben internette dolaşırken gördüm ki 2022 yılında da aynı şeyler olmuş. Yağıştan dolayı seller olmuş. Türkiye’nin birçok noktasında da bu tip yağışlar sonucunda şehir selleri dediğimiz olayları görüyoruz. Bundan sonra da daha fazla görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yağışlarda bir anormallik yok”

Ankara ve Türkiye genelinde görülen yağışlardan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği turuncu ve kırımızı uyarıları insanların dikkate alması gerektiğine vurgu yapan Çukurçayır, “Ankara’da ve Türkiye’nin genelinde gördüğümüz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de sıklıkla verdiği turuncu ve kırmızı uyarılar aslında bu mevsimde görmeye alışık olduğumuz ama insan hafızası olarak geçmişi çok çabuk unuttuğumuz için sanki ilk defa bu sene oluyormuş gibi değerlendirdiğimiz olaylar. Yoksa yağışlarda ve Ankara ikliminde de bir anormallik yok” ifadelerini kullandı.

“Ankara’daki nüfus artışı altyapıya yük bindiriyor”

Ankara’daki barajların yağışlardan sonra rahatladığını kaydeden Çukurçayır İstanbul ve İzmir’deki barajların hala bıçak sırtında olduğunu söyledi. Çukurçayır, İstanbul ve İzmir’i bu yaz boyunca iyi bir süreç beklemediğini belirterek, “Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını kapsayan bu üç şehirde barajlar hiç umut verici değildi bu son yağan yağışlara kadar. Bu yağışlardan sonra İstanbul, İzmir gibi şehirler hala bıçak sırtında. Bu yaz iyi bir süreç onları beklemiyor. Ankara geçtiğimiz yıldan biraz daha iyi durumda. Bu demek değil ki bundan sonra iyi durumdayız suyu rahat kullanacağız. Ankara’daki nüfus artışı hem alt yapıya yük bindiriyor” açıklamalarında bulundu.