Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinden, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.