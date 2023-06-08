Meteoroloji, Denizli’yi yeniden beklenen sağanak yağışa karşı uyararak tedbir alınması gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji yaptığı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 09 Haziran 2023 Cuma günü, Denizli’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yağışın gün içinde saat 12.00 ile 20.00 arasında olması bekleniyor.