Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece saatlerinden itibaren Denizli’de kuvvetli yağış beklendiği ifade ederek sarı kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için kuvvetli yağış beklendiğini ifade ederek uyarıda bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.

Kuvvetli sağanak yağışın başlama saati 21.Aralık gecesi saat 00.00, bitiş saati olarak ise akşam 21.00 sıraları olarak beklendiği ifade edildi.