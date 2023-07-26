Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 6 derece üzerine çıkacağı dile getiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, “En yüksek sıcaklıklar 37 ile 40 derece, en düşük sıcaklıkların ise 20 ile 23 derece arasında olması tahmin edilmektedir” dedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, bölge genelinde artış gösteren sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu.

Kaya, “Yağmış olduğumuz son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde hava açık ve az bulutlu geçecektir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ile 6 derece üzerine çıkacaktır. En yüksek sıcaklıklar, 37 ile 40 derece, en düşük sıcaklıkların ise 20 ile 23 derece arasında olması tahmin edilmektedir. Rüzgarlar ise güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Yapmış olduğumuz sıcaklık uyarılarının neticesinde günün 11.00 ile 16.00 saatleri arasındaki güneş ışıklarının dik geldiği saatlerde çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın açık alanlarda zorunlu olmadıkça bulunmamaları gerekmektedir. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu.