Bu yıl Karacabey’de üçüncü kez gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği, yine binlerce gökyüzü meraklısının katılımıyla Karacabey’in Marmara Denizi kıyısında yer alan Yeniköy’de gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi tarafından oluşturulan karanlık noktada toplanan binlerce meraklı, gece yarısından sonra gözüken meteorları hayranlıkla izledi.

Bu yıl Karacabey’de üçüncü kez gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği, yine binlerce gökyüzü meraklısının katılımıyla Karacabey’in Marmara Denizi kıyısında yer alan Yeniköy’de gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi tarafından oluşturulan karanlık noktada toplanan binlerce meraklı, gece yarısından sonra gözüken meteorları hayranlıkla izledi.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunumuyla gerçekleşen gecede, Derin Uzay Fotoğrafçısı olan ve NASA tarafından da fotoğrafı paylaşılan Uygar Mitat, çektiği astrofotoğraflarla katılımcıları uzay konusunda görsel bir şölen sundu. Yine geniş açı astrofotoğraflar çeken Süleyman Akgüneş, Aslı Aydın ve Rizvan Talha Kaynak da Türkiye’nin karanlık bölgelerinde çektiği gökyüzü fotoğraflarını, gelen katılımcılara hikâyeleri ile birlikte paylaştı. Programın sürpriz konuğu Fotoğrafçı Melih Özbek de her yıl çektiği Tuz Gölünün flamingolarının masalsı anlarını ve hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Kadim Doğa Belgesel ekibi de etkinlikte yer aldı

Daha önce uluslararası ödüllü ‘Yaren’ filminin yönetmenliğini üstlenen belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ali Şenel ile birlikte, bir buçuk yıl önce başladıkları ‘Anadolu Kadim Doğa’ belgesel çekimlerinden kesitler sunarak, misafirlere çalışmaları ve çektiği bazı görüntüleri gösterme imkanı buldu. Ekibin sunumu ve görseller, katılımcılar tarafından hayranlıkla izlendi.

Karacabey turizmini de katkı sağlıyor

Belediye Başkanı Ali Özkanda ailesiyle birlikte katıldığı Gözlem Şenliğinde yaptığı konuşmada, birçok farklı şehirden gelen misafirlere ilçenin doğal güzelliklerinden bahsederken, program için gelen konuklara da ayrıca teşekkür etti. Her yıl gerçekleşen meteor yağmurunun Türkiye’de en iyi gözlemlenen yerlerden birinin Karacabey olmasının bölge için ayrıca bir avantaj olduğunun altını çizen Özkan, Karacabey’in turizmine yönelik ayrıca bir katkı sağlamasından da mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından Karacabey’e akın ettiler

Etkinlikte Van, Yozgat ve Sivas gibi uzak şehirlerden gelenler de yer alırken; Hollanda, Avustralya, İsveç gibi ülkelerden gelen konukların da yer aldığı görüldü.

Etkinlik öncesi Yeniköy ve Karacabey’de tüm oteller dolarken, Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl açılan Sadık Yılmaz Çadır Karavan Kamp Alanı da gökyüzü gözlemcilerinin talebiyle yoğunluk yaşadı. Bölge esnafı da etkinlikten nasibini aldı. Marketler ve yerel ürünler tezgahları adeta yok sattı.

Arıza değil manzara

Uludağ Elektrik AŞde meteor yağmurunun izleneceği akşama özel Yeniköy’de bazı sokak aydınlatmalarını geçici süreyle kapattı. Bu durumu sosyal medyada ‘Arıza değil Manzara’ başlığıyla duyuran UEDAŞ’ın bu uygulaması sosyal medyada yoğun beğeni alırken, benzer uygulamaların başka şehirlerde de yaşanması istendi.

Gece yarısından sonra dolunayın batmasıyla birlikte etkinlik alanında da tüm ışıklar kapatılarak, bu kez gözler gökyüzüne çevrildi. Bir yandan atmosfere girerek yanmaya başlayacak meteorlar izlenirken, diğer yandan astrofotoğrafçılar eşliğinde yıldızların gökyüzündeki konumları ile gökyüzünün mitolojideki anlatımları yer aldı. Saatte ortalama 20-30 meteorun gözlendiği etkinlikte binlerce kişi, sabahın ilk ışıklarına dek alanda kalarak bu doğa olayına ortak oldu.

Öte yandan, her yıl aynı tarihlerde yaşanan Perseid Meteor Yağmurunun, bu yıl en yoğun 11-13 Ağustos tarihlerinde gözlenmesi bekleniyor. Karacabey’de etkinliğin bir hafta erken yapılma sebebi ise en yoğun akşamların dolunaya denk gelmesi olduğu belirtildi.