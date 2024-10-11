2019 yılında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Metehan Karakaşoğlu'nun Millî Eğitim Bakanlığı personeli olan annesi Zübeyde Karakaşoğlu, oğlunun adına, okuduğu okula kütüphane ve okuma salonu yaptırdı.ANKARA (İGFA) - 19 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Metehan Karakaşoğlu'nun Millî Eğitim Bakanlığı'nda memur olan annesi Zübeyde Karakaşoğlu, oğlu Metehan Karakaşoğlu adına mezun olduğu Yenimahalle Barbaros İlkokuluna kütüphane ve okuma salonu yaptırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Zübeyde Karakaşoğlu, oğluna ait kitapları da kütüphaneye bağışladığını söyledi.

35 yıldır Millî Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan bir devlet memuru olarak hep çocuklara dönük bir şeyler olsun istediğini belirten Karakaşoğlu, "Metehan'ı kaybettiğimiz dönemde de 'İmkânım el verirse bir okul yaptırmak istiyorum.' demiştim. Bir okul yaptırmak nasip olmadı ama bir kütüphane yaptırdık. Acı bizde kalıyor. Beş yıl oldu. Dilerim ki bu kurduğumuz kütüphane, Metehan'ın adıyla birlikte tüm çocuklara ışık olur. Umuyorum burada okuyan evlatlarımız çalışkan, dürüst, manevi değerlere önem veren, duygusal zekâları yüksek bireyler olur." dedi.