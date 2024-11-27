Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, olağanüstü yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındığına vurgu yaparak, "Bu aldığımız kararlar Beşiktaş’ımıza katkı sağlayacak kararlar olacaktır. 3 Aralık’ta nasıl geldiysek aynı heyecanla, aynı Beşiktaş sevdamızla, aynı şekilde görevimize devam ediyoruz" dedi.

Beşiktaş’ta dün akşam Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının siyah-beyazlıların yönetim kurulu, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Asbaşkan Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş’a katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, siyah-beyazlı kulübe katkı vermek için yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Umut ediyoruz ki bu yolculukta mayıs ayına kadar olan süreçte kulübümüzü hem sportif anlamda hem kulüp yapısı anlamında çok daha iyi noktalara getirebilmek; bütün çabamız bu noktada. Zaman zaman yoğunluklardan, maç skorlarından sonra gelen bir takım baskılardan sonra da bazı konularda bazı kararlar almamız gerekebiliyor. Özellikle Asbaşkanımız Onur Göçmez, Beşiktaş’ın çok önemli bir değeri. Dün kendisinin görevi bırakma gibi bir yaklaşımı oldu. Bugün yönetim kurulu toplantısında başkanımız ve yönetim kurulu tarafından bu kararın gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik. Kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Yine görevine devam edecek. Işıl hanımla ilgili; kendisiyle ilgili bir takım düşüncelerini ifade etti ama resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki Işıl hanım da görevine devam etme noktasına gelecektir. Dün Futbol A.Ş. ile ilgili alınan kararlarda da Samet Aybaba, Beşiktaş’ın çok önemli değeridir. Dün alınan kararla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Umut ediyoruz ki alınan bütün kararlar Beşiktaş için faydalı olur, katkısı olur. Bir takım kararlar aldık, özel kararlar aldık. Bu aldığımız kararlar Beşiktaş’ımıza katkı sağlayacak kararlar olacaktır. 3 Aralık’ta nasıl geldiysek aynı heyecanla, aynı Beşiktaş sevdamızla, aynı şekilde görevimize devam ediyoruz. Mayıs ayında kongreye kadar, inşallah sonrasında da katkı sağlayacak sürecin içerisinde oluruz" ifadelerini kullandı.

"Umut ediyoruz kazanarak döneriz"

Asbaşkan Mete Vardar, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Maccabi Tel Aviv ile Macaristan’ın Debrecen şehrinde önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatarak, "Başkanımız Hasan Arat, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel, tüm yönetim kurulu aynı heyecanla çok yüksek bir Beşiktaş’a katkı ve sevgi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah camiamızda bu birlik beraberlik bütünlüğü her zaman devam ettirilir. Özellikle son 1 ayda Beşiktaş camiası çok inişler-çıkışlar yaşıyor. Bunda bizim de bireysel hatalarımız vardır. Sorumluluklarımızın farkında olup, bu hatalarımızdan dönmemiz de lazım. Biz bugün bunu yönetim kurulunda çok önemli şekilde örneğini verdik. İnşallah bu katkıyı daha fazlasını vermeye devam ederiz. Yarın önemli bir maça çıkacağız. Umut ediyoruz ki ülkemiz için, Beşiktaş’ımız için kazanarak döndüğümüz bir maç olur. Beşiktaş için güzel günlerinde başlangıcı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.