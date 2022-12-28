DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Metaverse” konulu konferansta; İş Adamı, Araştırmacı, Yazar ve aynı zamanda Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak, öğrencilerle bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Metaverse” konulu konferansta; İş Adamı, Araştırmacı, Yazar ve aynı zamanda Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak, öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, davetli konuşmacı Taşkın Koçak, davetli konuklar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Metaverse kavramının, 2001 yılının ekim ayında Mark Zuckerberg tarafından dünyaya açıklandığını belirten Koçak, 2030 yılı tahminlerine göre Metaverse kullanıcı sayısının 5 milyar, ekonomik büyüklüğünün ise 13 trilyon dolara ulaşacağını ifade etti.

Metaverse evrenlerini oluşturan; internet, web 3.0, xr (vr, ar, mr), blockchain ve yapay zeka teknolojileri hakkında önemli bilgiler paylaşan Koçak; eğitim, sosyal, eğlence, turizm, spor, iş dünyası, sanayi, finans ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda Metaverse kullanımıyla ilgili örnekler aktardı.

Metaverse ile birlikte iş hayatının sınırlarının kalkacağını dile getiren Taşkın Koçak, insanların evinden mağaza veya fabrika gibi alanlarda çalışabileceğini, birçok yeni iş kolunun ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Bugün bile Metaverse kullanıcı sayısının 500 milyon olduğunu söyleyen davetli konuşmacı, 2030 yılının yıkıcı teknolojilerin geleceği yıl olacağını ifade etti. İnsanların her alanda sanalla karşılaşacağına dikkat çeken Koçak, şimdiden Metaverse ile ilgili hazırlıkların yapılması gerektiğine vurgu yaparak Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından Taşkın Koçak’a teşekkür belgesi ve hediyesinin takdim edilmesiyle sona erdi.