Zonguldak’ta 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi’nde taşeron şirketin çalıştığı ocakta meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden şehidi kazanın yıldönümünde dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenen törene sendika mali sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Şube ile şubelerin başkan ve yöneticileri ile madenciler katıldı. Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada 8 maden işçisi arkadaşlarının şehit olduğunu belirterek, “7 Ocak 2013 maden şehitlerimizi ve tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları Cennet olsun” dedi.

Maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu ve şehit madenciler için dualar edildi.