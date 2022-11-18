Manisa’nın Yunusemre ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan 2 şahsın üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu maddeyi aldıkları şahsın peşine düşen emniyet güçleri şahsı kullandığı arabada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan 2 şahsın üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu maddeyi aldıkları şahsın peşine düşen emniyet güçleri şahsı kullandığı arabada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 1,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın Yunusemre ilçesinde durdurulan aracında yapılan aramada ise, 12,99 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili O.N. (25) isimli şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.