Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde bölge valilerinin katılımı ve video konferans aracılığıyla çevrimiçi olarak bölge değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde bölge valilerinin katılımı ve video konferans aracılığıyla çevrimiçi olarak bölge değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mersin, Osmaniye Valileri ve illerin ilgili kurum yöneticileri katılımıyla gerçekleşen toplantıda metamfetamin ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar tüm yönleriyle ele alınarak, görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Burdur’dan Vali Arslantaş başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Canan Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve Yeşilay Burdur Şube Başkanı Murat Yarar katıldı.