Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Metin Aşoğlu’nun metal geri dönüşüm malzemeleri kullanarak ortaya çıkardığı ‘Art-ık Sanat’ isimli metalik eserler sergisinin açılışıyla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Art-ık Sanat’ isimli metalik eserler sergisinin açılışıyla devam edecek. Metal geri dönüşüm malzemeleri kullanarak ortaya çıkardığı sanat dalı ile dikkat çeken Sakaryalı Ressam Metin Aşoğlu’nun eserlerinden oluşan sergi, 15 Ekim Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Saat 18.00’da açılacak metalik eserler sergisi 5 Kasım Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sanayi atıklarını toplayarak bütün sanat birikimiyle ezber bozan özgün tablolara dönüştüren Sakaryalı Ressam Metin Aşoğlu’nun, ‘Art-ık Sanat’ isimli metalik eserler sergisi 15 Ekim Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde açılıyor. Tüm sanatseverleri davet ederiz” ifadelerine yer verildi.