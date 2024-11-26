Aliağa FK Teknik Direktörü Mesut Toros, Osmaniye FK maçını değerlendirerek, oyun güçlerinin artmasına rağmen bunu skora yansıtamadıkları için üzgün olduklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 12. hafta mücadelesinde Osmaniye FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Mesut Toros, skor üretemedikleri için üzgün olduklarını ve daha çok çalışacaklarını ifade etti. Hücum anlamındaki tercihlerine de değinen Toros, “Deplasmanda oynadığımız play-off hattındaki Osmaniye FK karşısındaki mücadele gücümüz üst düzey olsa da, hücum anlamındaki tercihlerimizin sonuç vermemesi maçın beraberlikle sonuçlanmasını sağladı. Rakibimizin diziliş olarak değişkenlik gösteren anlayışına karşı hazırlıklıydık. Özellikle ön alan baskısı ve takım savunması anlamında takımım elinden geleni yaptı. Oyun zaman zaman gidip gelse de, topa sahip olan ve daha fazla üretmeye çalışan taraf bizdik. Üçüncü bölgedeki etkinliğimizi karar anlarına doğru yansıtabilseydik sonuç kesinlikle farklı olurdu. Hedefe giden yolda oyun gücümüz her geçen gün artsa da, bu güçlü oyunun skora yansımaması ve sonuç olarak maçın berabere bitmesi bizler adına tatmin edici değildi. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.