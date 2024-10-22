Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde eşleriyle bir araya geldi.

Muhtarların mahalli idarenin temel taşları olduğunu belirten Başkan Mesut Ergin, gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle muhtarlara teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkili ve hızlı bir şekilde hizmet sunulması konularının da değerlendirildiği buluşmada Başkan Mesut Ergin, muhtarların yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarlarının vatandaş belediye arasında vazgeçilmez bir köprü görevi üstlendiklerini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “Ayvalıklı 34 mahalle muhtarımızla ve kıymetli eşleriyle bir araya geldik. Ayvalık’a güç katan, vatandaşlarımızın sesi olup yerel yönetime rehberlik eden tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tekrar kutluyorum” dedi.