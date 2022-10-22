Altınordu’ya 2-1 yenilen A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Benim başımda bir yönetim var, sakinleştikten sonra karar vereceğiz” dedi.

Altınordu’ya 2-1 yenilen A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Benim başımda bir yönetim var, sakinleştikten sonra karar vereceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında evinde karşılaştığı Altınordu’ya 2-1 yenilen A. Denizlispor’da Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana en iyi futbolu seyrettiğini belirten Bakkal, istatistiklere rağmen yenildiklerini söyledi. Bakkal, “Geldiğim günden beri belki sezonun en iyi futbolunu oynayan oyuncu grubu var. 3 tane genç, Samet, Berkant, Oğuzhan. Zaten en başta herkes bazı şeylerin sıkıntılı olduğunu biliyordu. Önce maçı değerlendirmek gerekirse son haftalarda keyif aldığım en iyi maçlardan bir tanesi. Önemli olan sonuç, herkes ona bakıyor. Topla oynamaya baktın mı yüzde 65 ve yüzde 35 gibi oyun ve iki tane direkten top ile 2 tane pozisyon. Rakip ceza sahada topla buluşma 39, rakibin 7. 36 tane orta, ikili mücadelelerde 60’a 30, saha da olan bir takım. Dün idmanda hiçbir şey yokken Ömer’in arka adalesinde sakatlığı oldu. Özer’in ve Mayi’nin sakatlığı sürüyor. Isınmadan Leo’nun kaburga kırığının tekrar ortaya çıkması, ben söylemiştim belli şartlarda mücadele ediyor” diye konuştu.

“Benim gitmem veya kalmam sorun değil”

Oynanan iyi futbol ve mücadeleye rağmen iyi sonuçlar alamadıkların dikkat çeken Mesut Bakkal, “Kıt kanaat oyuncu grubuyla devam ediyoruz. Herkesin tepkisini doğal karşılıyorum. Samet’i ilk defa oynattık ve Berkan’ın gösterdiği performans Denizli için büyük kazanç. Sezon başında başladığımız oluşumda bu kötü gidişat vardı. Benim başımda bir yönetim var. Bugün gideriz, benim gitmem veya kalmam sorun değil. Sahadan mücadele ve oynanan oyun olmasa kabul edeceğim. Yönetim var karar verir. Sonuçların iyi olduğunu kimse demiyor, direniyoruz. Bugün oyun olarak çocuklarıma helal olsun diyorum. Geçen sene buraya geldiğimde de kimse bu takım kurtuluyor demiyordu, herkes köşeye kaçıyordu. Bir gerçek var 15 kişi çıkıyoruz. Denizlispor’dan farklı takım olsa sezon başında giderdim. Şu anda biz bir sakinleşip bakacağız ve ondan sonra karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.