A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan mağlup olarak da çıkabileceklerini belirterek, “65. dakikadan sonra rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan mağlup olarak da çıkabileceklerini belirterek, “65. dakikadan sonra rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-2 berabere kalınan Gençlerbirliği müsabakası sonrası açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirip sıfırdan başlangıç yapmak istediklerini belirten Bakkal, “İyi bir başlangıç yaptığımız bir maç oldu. Dönen topları alan, golü bulan ve deneyen Denizlispor, sonrasında saçma sağan bir penaltı. Ardından tekrar bulduk golü. Yerleşim ve düzenimiz iyiydi. Özellikle ikinci devre başladığında frikikten yediğimiz gol var bir tane. Bu biraz sarsıyor tabi, uzun zamandır puan alamıyoruz. Mağlupta olabilirdik, son dakika önemli pozisyonlar vardı. Mücadele anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önde eksik kalıyoruz, yük 6-7 oyuncunun üstüne biniyor. Oğuz’un arka adalesi sakat, sakat sakat oynattık. Milli takım arasını iyi geçirmemiz gerekiyor. Djedje’nin dönmesini bekliyoruz. Biraz dinlenip tekrar sıfırdan başlama düşüncesi var. Mücadeleyi gösteren bir takım var. 65. dakikadan sonra rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz. Belki mağlubiyetleri durdurmak bir hayırdır diyorum” dedi.