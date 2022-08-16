Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını isteyerek oynanan oyundaki mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan A. Denizlispor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını isteyerek oynanan oyundaki mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan A. Denizlispor’da bu maçın hazırlıkları başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Mesut Bakkal, Eyüpspor maçında ortaya konulan mücadeleden genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Maç boyunca herkes elinden geleni yaptı. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Mağlup olmak hiçbir şeyin sonu değil. Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" dedi.

“Başınızı öne eğecek bir durum yok”

Bu maçı unutup Çaykur Rizespor maçına konsantre olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmeleri gerektiğini oyuncularına hatırlatan Mesut Bakkal, "Eyüpspor maçını izleyerek doğru ve yanlış yaptıklarımızı görüp değerlendireceğiz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı tekrar etmemek için çalışacak, doğru yaptıklarımızın da üzerine koyacağız. Sahada kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Ben mağlup olmaktan değil, mağlubiyetten ders çıkarılmamasından korkarım. Futbolda kazanmak kadar kaybetmek de normaldir. Başınızı öne eğecek bir durum yok. Bir maç kaybettik ama bunu telafi etmek de bizim elimizde" diye konuştu.

Yeşil siyahlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Erdal Akdari takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.